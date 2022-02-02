"الزلاجات الفضائية" يفوز بجائزة " النسر الذهبي الروسية

تم تكريم فيلم "الزلاجات الفضية" من إخراج ميخائيل لوكشين، بجائزة "النسر الذهبي" الوطنية السينمائية الروسية بفئة "أفضل فيلم سينمائي". وهي أهم فئات الجائزة الوطنية.

وأقيمت مراسم توزيع الجوائز الجمعة 28 يناير في ورشة "موسفيلم " السينمائية الروسية حيث سلم فنان الشعب الروسي، سيرغي شاكوروف، الجائزة الكبرى لمنتج الفيلم " بيوتر أنوروف.

وتدور أحداث فيلم " الزلاجات الفضائية" (Silver Skates) بنهاية القرن الـ19 في بطرسبورغ.

ويروي الفيلم قصة حب تربط بين ابن مشغّل المصابيح ماتفي، الذي ورث من أبيه الفقير الزلاجات المطلية بالفضة فقط من جهة وابنة كبير الموظفين في حكومة القيصر، التي تحلم بأن تصبح عالمة شهيرة للكيمياء من جهة أخرى وتشابكت أقدار الشاب والشابة في ليلة رأس السنة.

وتضم بطولة الفيلم كلا من: فيدور فيدوتوف، سونيا بريس، كيريل زايتسيف، أليكسي غوسكوف وفنانين آخرين.

وأصبح الفيلم الدرامي الرومانسي "الزلاجات الفضية" رائدا في عدد من فئات الجوائز حيث مُنِح "النسر الذهبي" مصور الفيلم، إيغور غرينيكين ومصمم الإنتاج، ألكسندر زاغوسكين، ومصممات الأزياء، تاتيانا باتراكالتسيفا وغالينا سولودوفنيكوفا وماريا ليكاتشيفا، وكذلك كاتب السيناريو، رومان كانتور.