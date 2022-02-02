أسعار الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 2-2-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الدولار فى مصر اليوم الأربعاء، وسط حالة من الهدوء تسيطر على أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه، وبلغ متوسط سعر 15.65 جنيها للبيع، 15.75 جنيها للشراء مقابل الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري سعر 15.63 جنيها للشراء، 15.76 جنيها للبيع،فيما سجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار15.69 جنيها.


سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

شاهد.. تعليق خيري رمضان على المشادة الكلامية الحادة بين محمد صبحي وتركي آل الشيخ

شاهد.. خبير تحكيمي يصدم الجماهير المصرية بشأن حكم مباراة الكاميرون

سفيرنا بالكاميرون: "في حال فوزنا ستحاول بعض الجماهير الانتقام للهزيمة"

في هذا الموعد.. رامي جمال يحيي حفلًا غنائيًا في الإسكندرية

أديل تودع الأحزان وتعلن مشاركتها في Brits Awards

إغلاق الطرق الرئيسية في بيروت تلبية لاعتصام اتحادات النقل البري

ابنة المحجوب تكشف تفاصيل جديدة عنه بعد رحيله (فيديو)

الصحة العالمية توجه نداء عاجل للدول التي لم تشهد بعد ذروة أوميكرون