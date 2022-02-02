أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 فبراير، في بداية تعاملات الصباح أسعار أمس، والتي شهدت ارتفاعا بمقدار 4 جنيهات، متأثرابالصعود في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1808 جنيهات، بسبب انخفاض سعر الدولار.


أسعار الذهب اليوم  في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 527 جنيهًا.
سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 678 جنيهًا.
سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 791 جنيها.
سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 903 جنيهات
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6356 جنيهًا.

 

سعر الذهب اليوم عالميا.

ارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة والفورية في تداولات اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها السابق المتأثر بتوقعات الأسواق لرفع أسعار الفائدةالأمريكية المقبل، نتيجة ما يشهده الاقتصاد العالمي من مخاوف بسبب الأزمة الأوكرانية.

 

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