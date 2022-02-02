أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 2-2-2022 في السوق المحلي

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز 155-165 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجلت أسعار اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

شاهد.. تعليق خيري رمضان على المشادة الكلامية الحادة بين محمد صبحي وتركي آل الشيخ

شاهد.. خبير تحكيمي يصدم الجماهير المصرية بشأن حكم مباراة الكاميرون

في هذا الموعد.. رامي جمال يحيي حفلًا غنائيًا في الإسكندرية

سفيرنا بالكاميرون: "في حال فوزنا ستحاول بعض الجماهير الانتقام للهزيمة"

أديل تودع الأحزان وتعلن مشاركتها في Brits Awards

إغلاق الطرق الرئيسية في بيروت تلبية لاعتصام اتحادات النقل البري

ابنة المحجوب تكشف تفاصيل جديدة عنه بعد رحيله (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022