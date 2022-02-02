"الإحصاء": 312 مليون جنيه صادرات مصر من النحل فى 9 أشهر



كشفت بيانات حكومية، تطور الصادرات المصرية من النحل الحى، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 312 مليونا و390 ألف جنيه "19 مليون و846 ألف دولار" فى الفترة "يناير- سبتمبر" الماضى.

وقالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن صادرات مصر من النحل الحى توزعت خلال تلك الفترة على 8 دول، وهى على الترتيب من حيث القيمة المملكة العربية السعودية بنحو 232 مليونا و818 ألف جنيه، يليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 51 مليونا و153 ألف جنيه، ودولة الكويت فى المركز الثالث بقيمة 22 مليونا و676 ألف جنيه.

وتضمنت القائمة أيضا الصادرات المصرية إلى قطر بقيمة 3 ملايين و281 ألف جنيه، ثم الصادرات إلى إندونيسيا بقيمة مليون و112 ألف جنيه، والبحرين بقيمة 739 ألف جنيه، ولبنان بـ226 ألف جنيه، وأخيرا العراق بـ382 ألف جنيه.

وتصنف مصر بأنها الأولى عالميا فى تصدير طرود النحل الحى وفقا لما أعلنه مركز البحوث الزراعية في نوفمبر الماضي، حيث تصدر نحو ربع صادرات العالم كله من طرود النحل، بما يزيد عن مليون ومائة ألف طرد سنويًا، كما تنتج مصر نحو 20 ألف سن سنويا تقريبا من عسل النحل، وتصدر نحو 3 آلاف طن عسل للخارج.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية من "النحل الحى" نحو 4 ملايين و539 ألف دولار فى شهر أكتوبر الماضى فقط، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية من النحل نحو 4 ملايين و419 ألف دولار فى شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت 120 ألف دولار.