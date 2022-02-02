ارتفاع متوسط سعر سلة خامات أوبك لـ83.58 دولار



تشير أحدث تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهرى لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر يناير 2022 إلى 83.58 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 12.4% مقارنة بالشهر السابق كما تشير تقديرات المنظمـة إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سـلة خاماتها فى عام 2021 إلى 69.89 دولار للبرميل، أى بنسبة زيادة تبلغ 68.5% مقارنة بعام 2020 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية يناير 2022.



وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك " أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة 7.5 % ( 6 دولار للبرميل ) مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 74.4 دولار للبرميل.



وتابع التقرير، أن الانخفاض كان مدفوعًا بتراجع حاد في أسواق العقود الآجلة وسط مخاوف بشأن ارتفاع قياسـي فـي عـدد حالات الإصابة بالمتحور Omicron سريع الانتشار من فيروس كورونا، بما في ذلك العديد من الدول الرئيسية المستهلكة للنفط ومع ذلك، ظلت أساسيات سوق النفط الفعلية قوية نسبيًا.



