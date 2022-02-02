تراجع عدد السفن المستقبلة بقطر 16% خلال يناير

تراجع عدد السفن التي استقبلتها موانئ دولة قطر خلال شهر يناير 2022 بنسبة 16.18% على أساس سنوي.

وحسب بيان للشركة القطرية لإدارة الموانئ اليوم الأربعاء، بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ القطرية في الشهر الماضي 228 سفينة، مقابل 272 سفينة في يناير 2021.

وانخفض عدد الحاويات النمطية في شهر يناير 2022 بنسبة 14.06% عند 118.17 ألف حاوية، مقابل 137.51 ألف حاوية في الشهر المناظر من العام الماضي.

وفيما يلي إنفوجرافيك يعرض أداء موانئ قطر خلال الشهر الماضي: