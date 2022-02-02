ارتفاع معدل التضخم في الإمارات إلى 2.5 % خلال ديسمبر

كشف تقرير صادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم بالإمارات إلى 2.5% في شهر ديسمبر /كانون الأول 2021، مقارنة بـ (- 2.1%) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 108.62 نقطة خلال ديسمبر الماضي، مقارنةً بـ 105.97 نقطة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، وبـ 108.60 نقطة خلال نوفمبر/تشرين الأول الماضي، وفقًا لتقرير "الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الإمارات.

وبدأت الإمارات مطلع عام 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5%‎.

ويشار إلى أن أرقام المستهلك في الإمارات سجلت لشهر نوفمبر 2021 ارتفاعًا على نطاقين سنوي وشهري، وبلغ التضخم 2.58% على أساس سنوي مقارنة مع نوفمبر 2020، وكذلك 0.59% مقارنة مع شهر أكتوبر 2021.

وارتفعت أرقام المستهلكين الشهرية خلال نوفمبر الماضي نتيجة ازدياد أسعار 9 مجموعات إنفاق رئيسية هي: مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفعت بنسبة 0.02%، والأغذية والمشروبات 0.72%، والتبغ 0.02%.



