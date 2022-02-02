"موديز": للضريبة الجديدة بالإمارات تأثيرا سلبيا على الشركات المحلية

قالت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، إن التأثير الائتماني للضريبة الجديدة التي ستفرضها الإمارات على الشركات سلبي بوجه عام على الشركات المحلية، إلا أن التأثير الإجمالي على الشركات الكبرى سيكون محدود.ا



وأرجعت الوكالة سبب ذلك، إلى المناطق الحرة وعوامل تعويضية محتملة أخرى مثل رفع الأسعار وتحسين هياكل التكلفة وخفض توزيعات الأرباح، وفقا لوكالة رويترز.

وأشارت إلى أن الفوائد المالية للضريبة الجديدة على الشركات ستكون محدودة بسبب الدور الواسع للمناطق الحرة، المعفاة من الضريبة، في القطاعات غير النفطية من اقتصاد البلاد.

وأكدت وزارة المالية الإماراتية، في وقت سابق أن الدخل الذي يكتسبه الفرد من الودائع البنكية، وأنواع الدخل الأخرى، أو أي برامج ادخار، لن يخضع لضريبة أرباح الأعمال التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

ولفتت الوزارة إلى أن الأعمال في الدولة ستُعفى من سداد ضريبة الشركات على أرباح الأسهم، والأرباح الرأسمالية المُستلمة من حصصها المُؤهلة.

وأوضحت أن المقصود بالحصص المؤهلة، حصص الملكية في شركة بالدولة، أو شركة أجنبية تستوفي شروطًا معينة، يتم تحديدها في قانون ضريبة الشركات في الدولة.

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية أمس استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتبارًا من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023 وستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتبارًا من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.