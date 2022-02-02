دبي تبحث تخفيض الرسوم على النشاطات التجارية للشركات

أكّدت دائرة المالية في حكومة دبي أنها تعمل على خلق أفضل بيئة داعمة لعمل الشركات، العاملة في الإمارة، لتمكينها من مواصلة النمو، وبما ينسجم مع القوانين الاتحادية ذات الصلة بالشأن المالي.

وأوضحت الدائرة أن الضريبة على أرباح الشركات مطبّقة في كثير من دول العالم وفق أنظمة متعارف عليها، وبطرق تخدم المصالح الحكومية وتراعي مصالح الشركات على المدى البعيد، حسب بيان صحفي.

وكشف عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عن وجود برنامج قائم في دائرة المالية يُعنى بدراسة جميع المتغيرات الحاصلة والتي قد تحصل في المستقبل، والمتعلقة بعمل الشركات في الإمارة.

وأوضح أن الدائرة، في إطار برنامج هيكلة الإيرادات العامة، تنظر حاليًا في الرسوم المفروضة على الشركات والتي تسهم مع غيرها من مصادر الإيرادات العامة، في تمويل المشاريع الحكومية.

وأكّد توجُّه الدائرة، في ظلّ استحداث الضريبة على أرباح الشركات، إلى دراسة الرسوم الحكومية.

وأضاف أن الرسوم التي تفرضها حكومة دبي على النشاطات التجارية مقبولة في ظلّ غياب الضريبة على الشركات وسنكون حريصين على دراسة تلك الرسوم والبحث في إمكانية تخفيضها.

ويشمل برنامج هيكلة الإيرادات العامة في دائرة المالية، دراسة شاملة للرسوم التي تحصّلها جميع الجهات في إطار الموازنة العامة لحكومة دبي، خدمةً لتطلعات الإمارة في تحقيق التنمية المستدامة للإيرادات الحكومية.

وتتمثل أهداف البرنامج في دعم النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال، وتحقيق استدامة الإيرادات، وتفعيل السياسة المالية في الإمارة.

وأكدت حكومة دبي استمرار "حوافز ضريبة الشركات" المقدَّمة حاليًا للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة والممتثلة لجميع المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في الدولة.

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية منذ يومين استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتبارًا من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023 وستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتبارًا من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.