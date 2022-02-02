سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 2-2-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 2-2-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر كالتالى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.18  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.16  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

 

 

 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

صراع إسباني تركي على نجم منتخب مصر

شاهد.. تعليق خيري رمضان على المشادة الكلامية الحادة بين محمد صبحي وتركي آل الشيخ

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا

تردد قناة ORTB المفتوحة الناقلة لمباراة بوركينا فاسو والسنغال في كأس أمم إفريقيا

تصريح غبي.. ميدو ينتقد أحمد مجاهد بسبب كأس العالم وأمم إفريقيا

ثبت الآن || تردد القنوات الناقلة لمواجهة السنغال وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية 2022

الأهلي يوافق على طلب بدر بانون

"ببلاش".. 8 قنوات مفتوحة تنقل مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2022