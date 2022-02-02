دعاء شهر رجب، يحتفل المسلمون اليوم الأربعاء الموافق الثاني من فبراير 2022، بأول أيام شهر رجب الطيب المبارك، حيث يستقبلونه بالأدعية آملين في أن يبلغهم الله رمضان ويتقبل منهم صالح الأعمال.

دعاء شهر رجب

وتصدر دعاء شهر رجب ترين محرك البحث الشهير جوجل، بعدما دخلنا في هذا الشهر الذي لا يفصله عن شهر رمضان سوى شعبان، لذا هي أيام طيبة يحرص المسلم على اكتنازها.

دعاء شهر رجب "مكتوب"

ويعتبر دعاء شهر رجب من الأمور المهمة التي يبحث الكثيرون عنها من اجل استقبال الشهر الذي يعتبر أحد أهم الأشهر الإسلامية الهجرية القمرية، حيث يليه شعبان ثم رمضان.

دعاء شهر رجب كما ورد عن النبي "ص"

ونرصد لقرائنا الكرام دعاء شهر رجب وكافة الأدعية التي كان يرددها النبي محمد صلي الله عليه وسلم، عند استقبال شهر رجب، الذي ينذر بقرب شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

دعاء شهر رجب الذي ينذر بقرب رمضان

ونقدم لكم دعاء شهر رجب كما ورد عن النبي محمد "ص" والذي كان يستقبل شهر رجب بالدعاء والطاعات، ويردد قوله: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين".

دعاء شهر رجب والأدعية التي يمكن ترديدها

"اللَّهُمَّ لا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلا دَيْنًا إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلا مَرِيضًا إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلا مُبْتَلَى إِلاَّ عَافَيْتَهُ وَلا ضَالًا إِلاَّ هَدَيْتَهُ وَلا غَائِبًا إِلاَّ رَدَدْتَهُ وَلا مَظْلُومًا إِلاَّ نَصَرْتَهُ وَلا أَسِيرًا إِلاَّ فَكَكْتَهُ وَلا مَيِّتًا إِلاَّ رَحِمْتَهُ وَلا حَاجَةً لَنَا فِيهَا صَلاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا بِفَضْلِكَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ولا حولا ولا قوه إلا بالله العلي العظيم".

"لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

"اللهم زدنا في شهر رجب نورًا في القلب وضياءً في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يارب العالمين".

دعاء شهر رجب وهلال الشهر الكريم

يذكر أن دار الافتاء المصرية، قد استطلعت مساء أمس الثلاثاء هلال شهر رجب لعام 1443 هجريا، بواسطة اللِّجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، واليوم الأربعاء هو أول أيام شهر رجب من عام 1443 هـ.