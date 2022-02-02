جامعة الإسكندرية الثانية محليًا في تصنيف ويبومتركس الإسباني

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 أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن إصدار يوليو 2021 للتصنيف الإسباني Ranking Web ‎of Universities أوضح أن جامعة الإسكندرية حافظت على ترتيبها الثاني بعد جامعة القاهرة على مستوى الجامعات المصرية والمراكز البحثية للعام الثالث على التوالي، والمركز ‏‏763 عالميًا، بعد أن قفزت 74 مركزًا عالميًا عن العام السابق.

ونوه رئيس جامعة الإسكندرية أن ترتيب Ranking Web ‎of Universities للجامعات والذي انطلق عام 2004 ويصنف 31000 مؤسسة تعليمية وبحثية في أكثر من 200 دولة ويصدر كل ستة أشهر ويستخدم في تقييمه كل من مؤشرات الويب والتي تعتمد على كمية ونوعية محتويات موقع الجامعة والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي.

عبد العزيز قنصوة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية الاسكندرية إدارة جامعة الإسكندرية

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