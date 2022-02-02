"أمهات مصر": هندسة الإعدادية تسعد طلاب القاهرة والإسكندرية

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أنه تم رصد إمتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظات، اليوم الأربعاء.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أكدوا سهولة امتحان الهندسة، موضحين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتم رصد أي مشكلات حوله، ونفس الامر بالنسبة لامتحان الهندسة في الإسكندرية جاء سهلا.

وتابعت: بينما جاء امتحان الهندسة لطلاب الإعدادية بمحافظة الجيزة صعب وفوق مستوي الطالب المتوسط، ونفس الأمر على طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان حيث جاء امتحان الهندسة صعب جدا.

وأوضحت عبير أن امتحان الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط جاء سهلا ووصفه أولياء الأمور ب "الممتاز"، وكذلك سهولة امتحان الجبر لطلاب محاقظة القليوبية، وأيضا سهولة امتحان العلوم لطلاب محافظة الشرقية.