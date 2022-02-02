"أمهات مصر": هندسة الإعدادية تسعد طلاب القاهرة والإسكندرية

أخبار مصر
عبير أحمد
عبير أحمد
Advertisements

 

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أنه تم رصد إمتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظات، اليوم الأربعاء.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أكدوا سهولة امتحان الهندسة، موضحين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتم رصد أي مشكلات حوله، ونفس الامر بالنسبة لامتحان الهندسة في الإسكندرية جاء سهلا.

وتابعت: بينما جاء امتحان الهندسة لطلاب الإعدادية بمحافظة الجيزة صعب  وفوق مستوي الطالب المتوسط، ونفس الأمر على طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان حيث جاء امتحان الهندسة صعب جدا.

وأوضحت عبير أن امتحان الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط جاء سهلا ووصفه أولياء الأمور ب "الممتاز"، وكذلك سهولة امتحان الجبر لطلاب محاقظة القليوبية، وأيضا سهولة امتحان العلوم لطلاب محافظة الشرقية.

اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم امتحانات الهندسة

مواد متعلقة

الكهرباء توضح إجراءات مواجهة سرقة التيار (فيديو)
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق بشأن طقس الخميس

"ببلاش".. 8 قنوات مفتوحة تنقل مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2022

عاجل.. خبر سعيد داخل المنتخب قبل معركة الكاميرون

شاهد.. تعليق خيري رمضان على المشادة الكلامية الحادة بين محمد صبحي وتركي آل الشيخ

صراع إسباني تركي على نجم منتخب مصر

الحكومة توافق على تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بتحليل PCR (تفاصيل)

عاجل..6 قرارات جديدة من الحكومة.. أبرزها تخفيض مصروفات تحليل كورونا

"الفجر الرياضي" يكشف عن كواليس الساعات الأخيرة قبل مباراة مصر والكاميرون في "أمم إفريقيا"