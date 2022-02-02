رئيس الإنجيلية بمصر ينعي الدكتور نبيل صموئيل أبادير

أقباط وكنائس
الدكتور نبيل صموئيل
الدكتور نبيل صموئيل أبادير
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بمزيدٍ من مشاعرِ الحزنِ والأسى، تنعي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وجميع قيادات الهيئة، رحيل الدكتور نبيل صموئيل أبادير، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية السابق، ونائب رئيس مجلس الأمناء بالمجلس العربي للطفولة والتنمية، ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة، والذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الإنجيلية: "فقدنا اليوم قيادةً مخلصةً من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، الذي كان له دور كبير في تطوير منظومة العمل بالهيئة بكل تفانٍ وإخلاص".

وأضاف زكي: "باسمي، وبالإنابة عن مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية، وجميع العاملين بها، نتقدم بخالص العزاء، ونصلي من أجل تعزية جميع أفراد الأسرة وجميع محبيه في كل مكان".

الدكتور نبيل صموئيل أبادير أندرية زكي الطائفة الإنجيلية بمصر

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