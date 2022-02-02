الأنبا باسيليوس يترأس اللقاء التكويني لخدام المراحل الثانوية والجامعية والخريجين بالإيبارشية

أقباط وكنائس
جانب من اللقاء التكويني
جانب من اللقاء التكويني
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أعلن المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس اللقاء التكويني لخدام المراحل الثانوية، والجامعية، والخريجين بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

جاء ذلك تحت إشراف مكتب التعليم المسيحي، ولجنة الشباب بالإيبارشية، وذلك في إطار اهتمام نيافة الأنبا باسيليوس بالدور التكويني لخدام الإيبارشية.

شارك في اللقاء عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، حيث أعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين، ثم ألقى الأب نادر ميشيل اليسوعي محاضرة بعنوان "الانتحار". 

واختتم اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من الأب المطران.

 

الأنبا باسيليوس إيبارشية المنيا صلاة قداس

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