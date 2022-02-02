انعقاد الاجتماع الشّهريّ لكهنة مُطرانيّة الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك

أقباط وكنائس
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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اجتمع صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، بالآباء القمامصة والكهنة بالمقرّ الأُسقفيّ، بمدينة ٦ اكتوبر. وذلك للاجتماع الشّهريّ للآباء الكهنة.

بدأ اللّقاء بالقدّاس الإلهيّ، وقدّم نيافته القدّاس على نيّة الآباء الكهنة وخدماتهم. وبعد ذلك بدأ اللّقاء التّكوينيّ. أولًا: مناقشة وثيقة المجلس البابويّ، لتعزيز وحدة المسيحيّين، الخاصّة بالعمل المسكونيّ في زمن جائحة كورونا.

ثانيًا: مناقشة موضوع دور السّينما في الخدمة الرّاعويّة، ثم بعض المناقشات الإداريّة. وفي نهاية الاجتماع، شكر نيافته الآباء القمامصة والكهنة على المجهود المبذول في خدمة الرّعايا.

اجتماع شهري كهنة مطرانيات بني سويف

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