انعقاد الاجتماع الشّهريّ لكهنة مُطرانيّة الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك

اجتمع صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، بالآباء القمامصة والكهنة بالمقرّ الأُسقفيّ، بمدينة ٦ اكتوبر. وذلك للاجتماع الشّهريّ للآباء الكهنة.

بدأ اللّقاء بالقدّاس الإلهيّ، وقدّم نيافته القدّاس على نيّة الآباء الكهنة وخدماتهم. وبعد ذلك بدأ اللّقاء التّكوينيّ. أولًا: مناقشة وثيقة المجلس البابويّ، لتعزيز وحدة المسيحيّين، الخاصّة بالعمل المسكونيّ في زمن جائحة كورونا.

ثانيًا: مناقشة موضوع دور السّينما في الخدمة الرّاعويّة، ثم بعض المناقشات الإداريّة. وفي نهاية الاجتماع، شكر نيافته الآباء القمامصة والكهنة على المجهود المبذول في خدمة الرّعايا.