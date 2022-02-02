انعقاد الاجتماع الشّهريّ لكهنة مُطرانيّة الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك
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اجتمع صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، بالآباء القمامصة والكهنة بالمقرّ الأُسقفيّ، بمدينة ٦ اكتوبر. وذلك للاجتماع الشّهريّ للآباء الكهنة.
بدأ اللّقاء بالقدّاس الإلهيّ، وقدّم نيافته القدّاس على نيّة الآباء الكهنة وخدماتهم. وبعد ذلك بدأ اللّقاء التّكوينيّ. أولًا: مناقشة وثيقة المجلس البابويّ، لتعزيز وحدة المسيحيّين، الخاصّة بالعمل المسكونيّ في زمن جائحة كورونا.
ثانيًا: مناقشة موضوع دور السّينما في الخدمة الرّاعويّة، ثم بعض المناقشات الإداريّة. وفي نهاية الاجتماع، شكر نيافته الآباء القمامصة والكهنة على المجهود المبذول في خدمة الرّعايا.