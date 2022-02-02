مسلسل أبو العروسة 3.. تعرف على مواعيد عرض الحلقة الجديدة وتردد القنوات الناقلة

تصدر مسلسل أبو العروسة 3 منذ بداية عرض أولى حلقاته، تريند جوجل، نظرا لبحث الجمهور عليه لمشاهدته ومتابعه أحداثه الشيقة أولا بأول، ويبحث العديد من متابعي الدراما المصرية عن موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث وتردد القنوات الناقلة، وحظي المسلسل على ردود فعل واسعة من الجماهير ولقى إعجاب الكثيرين، منذ عرض الجزئين الأول والثاني.

وعن مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة 3 والقنوات الناقلة، تستعرض بوابة “الفجر” في السطور التالية، مواعيد عرض الحلقة الجديدة والإعادة وتردد القنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة 3

يتم إذاعة حلقات مسلسل أبو العروسة 3 من السبت إلى الإربعاء من كل أسبوع عبر شاشة dmc في تمام الساعة الثامنة مساءا، فيما يعاد مرتين الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا والساعة الثانية عشر ظهرا.

كما يعرض مسلسل أبو العروسة 3،على شاشة dmc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ويعاد الساعة الثامنة صباحا والساعة الرابعة عصرا.

تردد القنوات الناقلة لمشاهدة مسلسل أبو العروسة 3

تنقل قنوات DMC مسلسل أبو العروسة 3 الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرض الموسم الأول والثاني، وعن تردد قناة DMC عبر النايل سات

قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12092.

معدل الترميز: 5/6.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500



قناة DMC دراما

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ " 4/3.

معدل الترميز 27500.

أبطال مسلسل أبو العروسة 3

مسلسل أبو العروسة 3، من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، محمود حجازي، كارولين عزمي، محمد عادل، نرمين الفقي، مدحت صالح، رانيا فريد شوقي، صفاء الطوخي، أحمد صيام، خالد كمال، أماني كمال، محمد حاتم وآخرون ومن تأليف وإخراج هاني كمال.