موعد إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني 2022

انتشر في الفترة الأخيرة صور متداولة وأخبار منشورة تزعم مد إجازة نصف العام بسبب كورونا، وتصدرت إجازة نصف العام تريند جوجل في الساعات الماضية، حيث يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم عن حقيقة الأمر.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية المعلومات الكاملة حول موعد إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني 2022.



إجازة نصف العام

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور قرار رسمي بمد إجازة نصف العام أسبوعا إضافيا لتنتهي يوم ٢٦ فبراير ٢٠٢١، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة الآن.

ومن جهته، حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الساعات الماضية الجدل حول موعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022، مؤكدا أنه لا تغيير في موعد إجازة نصف العام، حيث تبدأ إجازة نصف العام في 5 فبراير، وتستمر لمدة أسبوعين، لتنتهي رسميا يوم الخميس 17 فبراير 2022.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لم تصدر أي تعليمات حتى الآن من لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء تستدعي تغيير مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي بما فيها موعد إجازة نصف العام.

بداية الفصل الدراسي الثاني 2022

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022، على أن يكون عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني 97 يوما.