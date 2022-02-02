طقس غير مستقر غدا.. الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية غدا الخميس، حيث يسود البلاد طقس غير مستقر، وأمطار غزيرة ورعدية بعدة مناطق، ووجهت الأرصاد الجوية تحذيرات للمواطنين لتفادي الطقس السيئ والشبورة.

أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق

أكدت الأرصاد الجوية أن الأمطار تتساقط غدا الخميس، وتكون متوسطة إلي غزيرة الشدة تمتد إلى شمال الدلتا والسواحل الشرقية تكون مصحوبة بحبات البرد تكون رعدية علي المناطق الساحلية تصل إلي القاهرة تكون خفيفة إلي متوسطة.



رياح وشبورة

وحذرت الأرصاد الجوية من وجود الرياح علي كافة الأنحاء تزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي معظم المناطق، كما نصحت السائقين بتفادي مخاطر الشبورة المائية في الصباح الباكر والقيادة بهدوء على الطرق السريعة.

حالة الطقس اليوم

أما عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، يسود البلاد ارتفاع نسبي في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ويسود البلاد طقس دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى -1.