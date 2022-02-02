إنقاذ مسن انهار عليه أجزاء من عقار قديم في الإسكندرية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من إنقاذ شخص كان محتجز داخل عقار قديم بشارع الست المسيرية بمنطقة الجمرك وسط المدينة.

 

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارا من حي الجمرك  بانهيار أجزاء من العقار رقم 12 شارع الست المسيرية المتفرع من شارع الميدان بدائرة حي الجمرك.

 وعلي الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك وقوات الحماية المدنية وقوة أمنية من قسم شرطة الجمرك رفقة سيارة الإسعاف لمكان البلاغ، تبين انهيار اجزاء من العقار واحتجاز شخص يدعي " سلامه.م " في العقد السادس من العمر في الطابق الثاني وتم إنقاذه من قبل قوات الحماية المدنية.

وتبين من الفحص إن العقار مكون من طابقين ودور ارضي بناء قديم وصادر له قرار هدم في عام 2013 ومن جانبة قام  قسم شرطة الجمرك بفرض كردون حول العقار، وإخطار إدارة المباني الآيلة للسقوط بحي الجمرك لفحص العقار وحُرر محضر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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