محافظ المنوفية يكلف بمراجعة أسئلة مادة العلوم للشهادة الإعدادية وإعادة توزيع الدرجات

كلف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بمراجعة أسئلة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية دور يناير لعام 2022، على أن يتم توزيع درجات الأسئلة الأكثر صعوبة على باقى الأسئلة حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب ومستقبلهم التعليمى.

جاء ذلك استجابة لمناشدة طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء أمورهم بخصوص صعوبة الامتحان فى مادة العلوم.



وأكد محافظ المنوفية حرصه الكامل على مصلحة أبنائه الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لتأديتهم الامتحانات بكل سهولة ويسر، متمنيا لهم التوفيق والنجاح ، مشيرا إلى متابعته المستمرة من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لانتظام سير العمل طوال أيام الامتحانات ورصد أية تجاوزات لضمان التعامل الفورى مع أية معوقات لتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.