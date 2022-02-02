فلاورد تطلق حملة "حب بطريقتك" بمناسبة "الفلانتين"

أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إطلاق حملة الفالنتاين بعنوان "حب بطريقتك" التي تهدف إلى تشجيع الناس على التعبير عن حبهم بطريقتهم المميزة.

ستمتد الحملة على مدار الأسبوعين قبل يوم الفالنتاين على جميع الوسائل الإعلامية بالإضافة إلى العديد من الفعاليات في البلدان التي تعمل الشركة بها، مع مجموعة مميزة وحصرية من الباقات والتنسيقات والهدايا الرومانسية، ومحتوى مميز على مواقع التواصل الاجتماعي لجعل تجربة شراء الهدايا فريدة من نوعها في هذا اليوم.



وصرّحت فلاورد بأنها أرادت أن تعطي عملائها الفرصة لإرسال هدايا معبّرة بطريقة سلسة لمساعدتهم على الاحتفال والتعبير عن مشاعرهم لأحبائهم، سواءً كانوا مع بعض أو عن بعد، فلاورد تريد أن تشجع الجميع على التعبير عن حبّهم لشركائهم، أصدقائهم، وأهلهم بطريقتهم الخاصة.



تحتوي مجموعة فلاورد للفالنتاين على العديد من الهدايا والتنسيقات المختلفة، منها:

بالرغم من روعة الورود الحمراء، لكن هذا العام كن مميزًا ومختلفًا واهدي هذا التنسيق المذهل المصنوع من التوليب الأحمر الذي يدل على الحب الدائم بين الشركاء.



الشيء الوحيد الأفضل من الورود الحمراء في يوم الفالنتاين هو باقة رائعة مع دمية دب كبيرة للتعبير عن حبك.

هذا التنسيق الرائع من القرنفل الأحمر المقترن بالكب كيك هو الهدية المثالية للتعبير عن حبك بأحلى طريقة ممكنة.

تجمع هذه الهدية المنسقة بعناية بين الحلاوة، والجاذبية والجمال في آنٍ واحد مع تنسيق مذهل من زهور التوليب الأحمر ودمية دب ضخمة وقطع الشوكولاتة الصغيرة.



يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.