"أزهرية الإسكندرية": لا شكاوى من امتحانات النقل للثانوية (صور)



تفقد الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الأول بمعهد فتيات محمد رجب بإدارة وسط التعليمية الأزهرية، كما تفقد إدارة وسط التعليمية الأزهرية؛ للاطمئنان على سير الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب منها، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير.

جاء ذلك بمرافقة أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي، وعبدالسميع أحمد موجه عام والقائم بعمل مدير التعليم النموذجي، والدكتور علي حسن مسئول مكتب الوافدين.

وجرى تفقد اللجان، ومتابعة سجلات حضور وانصراف الطالبات، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، سواء مع للطالبات أو العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، والاطمئنان على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى منها للطالبات، والتأكيد على توفير المناخ المناسب لأداء الامتحاناته، والتصدي للغش بكافة صوره وأشكاله، والتزام الجميع بارتداء الكمامات، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول اللجان؛ لمنع انتشار العدوى.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي امتحانهم في: التفسير وعلومه، والتاريخ، وأدى طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي امتحانهم في: التفسير وعلومه، والفيزياء، وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي امتحانهم في: الأدب والنصوص والمطالعة، والتاريخ، وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي امتحانهم في: الأدب والنصوص والمطالعة، والأحياء.

امتحانات النقل للأزهرية

امتحانات النقل للأزهرية