النفط يقترب من أعلى مستوى في 7 سنوات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قفزت أسعار النفط اليوم صوب أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات والتي سجلتها الأسبوع الماضي حيث أكد تحرك الولايات المتحدة للسحب من مخزوناتها من النفط الخام ارتفاع الطلب وشح الإمدادات، لكن المستثمرين لا يزالون حذرين قبل اجتماع مجموعة أوبك+ في وقت لاحق اليوم.


وارتفع خام برنت 23 سنتا أو 0.26 في المائة إلى 89.39 دولار للبرميل الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.39 في المائة إلى 88.54 دولار للبرميل.


وأدت قلة الإمدادات العالمية والتوترات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 15 في المائة منذ بداية العام. ويوم الجمعة، سجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر  2014، حيث لامس خام برنت 91.70 دولار والخام الأمريكي 88.84 دولار.


وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 1.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 28 يناير، وذلك مقابل تقديرات المحللين بزيادتها 1.5 مليون برميل.


لكن مخزونات البنزين ارتفعت 5.8 مليون برميل متجاوزة توقعات المحللين بزيادتها 1.6 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة بيانات أسبوعية جديدة في وقت لاحق اليوم.
 

 

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