المركزي العماني يوقع اتفاقية لإعادة تدوير الأوراق النقدية المتلفة



وقع البنك المركزي العماني اليوم اتفاقية لتنفيذ مشروع إعادة تدوير الأوراق النقدية المتلفة مع مؤسسة دار الحرفية المختصة في استثمار وإنتاج وتطوير المنتجات الحرفية العمانية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم، وقع الاتفاقية طاهر بن سالم بن عبدالله العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، فيما وقعتها عن مؤسسة دار الحرفية زوينة بنت سلطان الراشدية الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عُمان، حيث يهدف إلى إعادة تدوير الأوراق النقدية المُتلفة بطريقة تبرز الثقافة والتراث العماني من خلال تصاميم فريدة ومتنوعة للمستهلك المحلي والخارجي، فضلًا عن المحافظة على سلامة البيئة ومكافحة التلوث والتوازن البيئي التي تأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة في السلطنة.

وجاءت فكرة المشروع من خلال مبادرة "خارج الصندوق" التي أطلقها البنك المركزي العُماني في عام 2019، لدعم أفكار المبدعين، حيث حازت هذه الفكرة على المركز الأول في هذه المبادرة.