قطاع الصناعات التحويلية الروسي يسجل أسرع نمو في 7 أشهر



أظهر مسح أجرته مؤسسة "آي إتش إس ماركت"، ونشرت نتائجه أمس، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في روسيا سجل في كانون الثاني (يناير) أسرع نمو منذ أيار (مايو) 2021.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في روسيا إلى 51.8 نقطة الشهر الماضي مقابل 51.6 في كانون الأول (ديسمبر). وتشير أي قراءة للمؤشر فوق 50 نقطة إلى نمو هذا القطاع.



وزادت الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع في كانون الثاني (يناير)، كما ارتفعت المبيعات الجديدة. وارتفعت أيضا طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020. وارتفع الإنتاج بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في كانون الثاني (يناير).



وارتفعت معدلات التوظيف، ليصل معدل توفير فرص العمل إلى أسرع وتيرة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2018. وتوقعت الشركات ارتفاع الإنتاج في الأشهر الـ12 المقبلة. وبحسب "الألمانية"، قال سيان جونز، الخبير الاقتصادي في "آي إتش إس ماركيت"، إن شركات التصنيع الروسية سجلت بداية مشجعة لعام 2022 مع تحسن ظروف طلب العملاء في الداخل والخارج.



إلى ذلك، ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي، أمس، مواصلا التعافي بعد موجة مبيعات واسعة في كانون الثاني (يناير) نتجت عن تصاعد التوتر بين موسكو والغرب. وبحسب "رويترز"، تحرك الروبل مبتعدا عن أدنى مستوى في نحو 15 شهرا، البالغ 80.4125 الذي سجله أمام العملة الخضراء الأسبوع الماضي، عندما تضرر بشدة من التوتر مع القوى الغربية التي هددت بفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا اتخذت خطوات عدائية ضد أوكرانيا.



وخلال التعاملات أمس، صعد الروبل 0.84 في المائة إلى 76.66 للدولار، بعد أن سجل 76.45، وهو أقوى مستوى له منذ 21 كانون الثاني (يناير).وأمام اليورو، ارتفع الروبل 0.93 في المائة إلى 86.19.

