انطلاق بطولة السليمانية الأولى لبراعم اكاديميات كرة القدم

أعلن نادي السليمانية الرياضي عن انطلاق بطولة السليمانية الأولي لبراعم اكاديميات كرة القدم، والتي ينظمها النادي خلال الفترة من (1-10) فبراير، بمشاركة ٢٠٠٠ لاعب ممثلين لعدد ٢٤ أكاديمية كرة قدم، علي ملاعب نادي السليمانية الرياضي في مدينة السليمانية بالطريق الصحراوي (القاهرة_ الإسكندرية).

وأكدت الأستاذة لمياء سليمان عامر رئيس مجلس إدارة نادي السليمانية الرياضي، أن هذه البطولة هي باكورة البطولات الذي ينظمها النادي للعبة الأكثر شعبية في العالم لخدمة النشء والشباب، وفي ضوء استراتيجية مجلس الإدارة الهادفة لتنشيط سياحة المعسكرات الرياضية داخل النادي من خلال تنظيم العديد من البطولات على الصعيدين المحلي والدولي وهو ما يعود بالنفع علي النادي ولاعبيه.

ومن جهته أعرب الكابتن رامي شحاتة المدير التنفيذي للنادي، عن سعادته البالغة لتنظيم نادي السلمانية أول بطولة لكرة القدم بجانب البطولات التي ينفذها النادي في الألعاب المختلفة، وهو ما يؤكد على أن مجلس إدارة النادي لديه خطة طموحه نحو تنظيم العديد من البطولات المحلية والدولية في كافة الألعاب.

وينظم البطولة فريق عمل مكون من: الكابتن علي السبعاوي رئيس جهاز الكرة بالنادي، الدكتور سامح عفيفي مدير الكرة بالنادي، الكابتن مصطفي الفولي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وبعضوية كل من، الكابتن عبد الحميد أبو عبده ميدو، والكابتن راضي سعيد، والكابتن عادل عبد الباسط.