البورصة الامريكية تواصل الصعود للجلة الرابعة على التوالي

بوابة الفجر
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قفز المؤشر ناسداك المجمع عند الفتح في بورصة وول ستريت يوم الأربعاء مواصلا الصعود للجلسة الرابعة على التوالي بعد بداية مضطربة للعام، بدعم من مكاسب حادة لأسهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وأدفانسد مايكرو ديفايسز لصناعة الرقائق الالكترونية في أعقاب نتائج فصلية قوية.

 

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 19.9 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 4566.39 نقطة في بداية جلسة التداول في حين صعد ناسداك 148.5 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 14494.47 نقطة.

 

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 27.00 نقطة، أو 0.08 بالمئة، إلى 35378.19 نقطة.

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