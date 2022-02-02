"فورد" تحقق مبيعات قياسية من السيارات الكهربائية

تراجعت مبيعات شركة "فورد" من السيارات في الولايات المتحدة بشكل هامشي خلال الشهر الماضي، لكنها حققت مبيعات قياسية من المركبات الكهربائية.



وقالت شركة تصنيع السيارات الأمريكية عبر بيان، إنها باعت 143.531 ألف وحدة في الولايات المتحدة خلال شهر يناير الماضي، مقابل 143.578 ألف مركبة في نفس الفترة من عام 2021.



لكن "فورد" أوضحت أن مبيعاتها من السيارات الكهربائية بلغت 13.169 ألف سيارة في يناير الماضي، بزيادة 167.2% على أساس سنوي.



وذكر "أندرو فريك" نائب رئيس المبيعات في الولايات المتحدة وكندا: "زادت الحصة السوقية لشركة فورد على مدى العام الماضي بسبب الطلب القوي على أحدث منتجاتنا مثل برونكو ومافريك وماك إي".



وكانت "فورد" قد تحولت للتركيز على تصنيع سيارات كهربائية خلال الأشهر الماضية، مع خطط لاستثمار مليارات الدولارات لدعم هذا التحول نحو المركبات صديقة البيئة.