11.1 مليار ريال تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية خلال ديسمبر 2021

بوابة الفجر
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سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، خلال شهر ديسمبر 2021، انخفاضا بنسبة 17% لتبلغ نحو 11.1 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وذلك حسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".

 

ومقارنة بشهر نوفمبر 2021، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر ديسمبر 2021 انخفاضا بنحو 1.9 مليار ريال، وبنسبة 14%.

 

وتُعد تحويلات غير السعوديين خلال ديسمبر 2021 هي الأدنى منذ عام ونصف، أي منذ شهر أبريل 2020 والتي بلغت آنذاك 9.79 مليار ريال.

 

 

السعودية اقتصاد الخليج لأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية
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