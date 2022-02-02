إيرادات قطاع السياحة ترتفع إلى 2.08 مليار دولار في الربع الأول من 2021-2022

كشف البنك المركزي المصري اليوم الاربعاء أن إيرادات السياحة ارتفعت بقوة إلى 2.84 مليار دولار من 801 مليون دولار في الفترة من يوليو -سبتمبر 2020، ليواصل القطاع التعافي من تبعات قيود السفر لمكافحة كورونا، بعدما زادت العائدات إلى 1.75 مليار دولار في الفترة من أبريل –يونيو 2021.

وارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر إلى 4 مليارات دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، من 2.8 مليار دولار خلال الربع نفسه قبل عام، مع ارتفاع عجز التجارة غير النفطية 26.1%.

وقال البنك في بيان إن تكلفة الواردات غير النفطية ارتفعت إلى 16.9 مليار دولار خلال الربع، فيما يرجع أساسا إلى المستحضرات الصيدلانية ومنها اللقاحات، علاوة على فول الصويا والبوليمرات بروبلين والحديد صب زهر والقمح.

وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قليلا إلى 8.15 مليار دولار في يوليو -سبتمبر من 8.028 مليار قبل عام.

وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.66 مليار دولار، مقارنة مع 1.61 مليار في يوليو -سبتمبر 2020.