خبير علاقات أسرية: الزيجات عن حب تفشل خلال أول 3 سنوات (فيديو)

توك شو
علاقة زوجية
علاقة زوجية
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قال تامر شلبي، خبير العلاقات الأسرية، إن بعض الرجال في حاجة إلى المرأة العاملة، وفي مقابل ذلك عليه أن يتقبل المشاركة في الأعمال المنزلية، وبعض الرجل يبحث عن ست البيت المعتادة على العادات والتقاليد.

وتابع "شلبي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك عددا كبيرا من السيدات ترى أن وجود المرأة في حياة الرجل هو دورها، وليس عليها القيام بشيء آخر، مشيرًا إلى أن الرجل يحتاج من الزوجة الاهتمام، والمرأة تحتاج من الرجل الاحترام والتقدير.

ولفت إلى أن هناك بعض الدراسات تتحدث بأن الزيجات القائمة على حب لفترات طويلة تفشل في أول 3 سنوات، لأن كلا الطرفين يستنفذان كل شيء جيد أثناء فترة الحب، وبعد الزواج يحدث تحول من كلا الطرفين. 

 

الزوجة الزوج العادات والتقاليد أعمال المنزل الاعمال المنزلية العلاقات الأسرية

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