خبير علاقات: لهذه الأسباب يتزوج الرجل (فيديو)

قال تامر شلبي، خبير العلاقات الأسرية، إن الرجل قد يتزوج في عمر متقدم ليس بسبب البحث عن الأمان، ولكن بسبب الخوف من الوحدة، معقبًا: “بيكون عايز حد ياخد بحسه”.

وتابع "شلبي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الكثير من العلاقات الزوجية تفشل لأسباب غير معروفة، أو لأسباب غير منطقية، مضيفًا أن أغلب الأزواج تنفر من المنزل بسبب عدم وجود مرونة من الزوجة أو من الطرفين.

ولفت إلى أن بعض الرجال يشعرون ببعض الضيق من عدم شعور المرأة بالاحتياج إليهم، مضيفًا أن الرجل الذي يفكر في الزواج في عمر مبكر لن يستمر في العلاقة فترة طويلة، لأن الرجل من الصعب أن يتقبل دخول حد في حياته، حتى إذا كان يحبه.