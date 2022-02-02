الاسهم الاوروبية تواصل مكاسبها للجلسة الثالثه على التوالي

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مرتفعة يوم الأربعاء، في ثالث جلسة على التوالي من المكاسب، بدعم من أرباح قوية للشركات للربع الرابع وتقارير عن صفقات استحواذ غطت على القلق حيال زيادات في أسعار الفائدة قبيل قرارات من بنوك مركزية رئيسية.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.5 بالمئة.

وتترقب الأسواق الآن اجتماع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا المركزي يوم الخميس بينما يعزز التضخم المتزايد التوقعات لزيادة سريعة في أسعار الفائدة.

وجاءت أسهم القطاع المالي بين أكبر الرابحين مع صعود مؤشرها 1.1 بالمئة بعد أن استفاد في الأسابيع القليلة الماضية من تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة. وسجلت أسهم البنوك الأوروبية أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2018.

واستعاد ستوكس 600 هذا الأسبوع أكثر من نصف خسائره التي مني بها في يناير كانون الثاني والبالغة أربعة بالمئة، بدعم من أرباح قوية للشركات للربع الرابع.