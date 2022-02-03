حصاد الـ "توك شو".. حقيقة وجود طائرة تجسس على المنتخب الوطني.. خفض سعر مسحة كورونا

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، وصول مصر ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا، وخفض سعر مسحة كورونا، فضلًا عن حقيقة وجود طائرة تجسس على المنتخب الوطني.

وفيما يلي، ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء ببرامج "التوك شو" خلال الساعات الفائتة:

ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن تخفيض أسعار مسحات فيروس كورونا الـ بي سي أر جاء نتيجة لتخفيض الأسعار الخاصة به عالميًا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على تقديم الخدمات الصحية للمواطن المصري والمقيم على أرضها بسعر مناسب وجودة عالية.

وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBCمصر"، مساء الأربعاء، إن الفحوصات متاحة وجيدة ودقيقة، لافتا إلى أن أعداد الحالات الشديدة المصابة بفيروس كورونا انخفضت، وكذلك الحالات التي تحتاح للمستشفيات.

وأوضح، أنه تم خفض أعداد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية التابعة لوزارة الصحة لـ 15 مستشفى، أما المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي فوصلت لـ 16 مستشفى، وذلك بعد أن كانت عدد المستشفيات الخاصة بالعزل في الموجات الأولى لكورونا وصلت لـ 36 مستشفى.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أنه لا يمكن الجزم خلال الفترة الحالية أن ما نمر به هو ذروة الموجة الخامسة من فيروس كورونا كونه مازال هناك ارتفاع في عدد الحالات المصابة، ونعرف الذروة عندما يكون لدينا ثبات في الأرقام ثم تنخفض.

خفض سعر مسحة كورونا

علق الإعلامي تامر أمين، على تعديل مجلس الوزراء لـ أسعار pcr الخاص باكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، قائلًا: "من أسبوعين أنا طالبت بخفض أسعار pcr، وهذا ما حدث اليوم بالفعل، حيث انخفضت الأسعارمن 900 لـ650 جنيه، أنا سعيد للغاية لما الواحد ينادي بحاجة، ويحصل استجابة،... ده كرم كبير من عند ربنا".

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن استجابة الدولة لخفض سعر المسحة، بهذا الرشد والاستيعاب جزء من صلاح الطريق، مشيرًا إلى أن سعر المسحة في البداية كان يقدر بـ1200 جنيه، وخفضت لـ900 جنيه في أكتوبر الماضي، واليوم خفضت لـ650 جنيه.

ووجه الشكر للحكومة على خفض الأسعار، خاصة أن الشعب المصري أقبل بصورة كبيرة على المسحات في ظل تشابه الأعراض ما بين كورونا والإنفلونزا، معقبًا: "أعتقد أن هذا الخفض لن يكون الأخير، ممكن ينزل لـ500 جينه الفترة المقبلة".

المحلل الشرعي محمد الملاح

علق الإعلامي شريف عامر، على بيان النيابة العامة، بحبس محمد الملاح الشهير بـ "المحلل الشرعي" مدعي زواجه 33 مرة، بعد ظهوره في برنامجه قائلًا: "القضية هتاخد مجراها لا علاقة لنا بها نتمنى للمواطن محمد الملاح الهداية والتوفيق وربنا يقف معاه في أزمته، ولكن علاقتنا بالأمر بدأت في إطار مهني وانتهت في إطار مهني وقانوني بالبيان الصادر من النيابة العامة".

وقال "شريف" في خلال تقديمه لبرنامجه "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء إن هناك حقائق محددة لا بد من قولها إنه ولا البرنامج ولا قناة إم بي سي مصر ولا شريف عامر طرف بأي شكل من الأشكال قانونًا في بيان النيابة العامة أو التحقيق والبلاغ الذي يتم التعامل معه حاليًا"، معقبا: “احنا مش طرف وأنا ماتقدمتش بأي بلاغ قانوني ومن حقي قانوني إني كنت أتقدم به، ولكننا لم نتقدم بأي بلاغ لأننا كنا نرى أن موقف صح وسليم وعملنا اللي علينا وكتبت على صفحتي على تويتر بأنه في لحظة معينة لا بد على الجميع أن يصمت وأن هناك شيء نردده باعتزاز وفخر إن في مصر قضاة".

وأضاف: "في معلومات مهمة مذكورة في البيان بعضها يخص البرنامج، واحنا عملنا شغلنا وانتهى الموضوع.. وكل لفظ تكتبه النيابة العامة له أساس قانوني وليس إنشائي يقوله المذيع فقط، والتحريات التي تم توفيرها من الشرطة والمعلومات التي تم توفيرها من خلال الاستدعاءات التي قامت بها النيابة وصلت في النهاية إلى أن هناك صورة من المحادثات تدحض الزعم بالتلقين".

وأوضح: "بشتغل بقالي 30 سنة في الشغلانة دي وهبطلها في يوم ما، ممكن مكونش المذيع المفضل لحضراتكم، وإن يكون للمشاهدين رأي بخصوصي ومش ممكن يكون الرأي إيجابي على طول، ولكني مش هقبل أن الشرف والنزاهة المهنية معناها إني ممكن أسيب أي شغل وأعمل أي حاجة ولكن ممكن أغلط وحد يصححلي شغلي لكن أدعي إني كشريف وكفريق برنامج وكمؤسسة لا هنفبرك ولا هنطلب حد يقول حاجة ولا هنحط كلام على لسان حد، لو حبينا نعمل كده كنا عملناها من زمان، ودا من كبائرنا على مستوانا المهني كما يقول الدكتور مبروك عطية دائمًا".

حقيقة وجود طائرة تجسس على المنتخب الوطني

كشف مدحت المليجي سفير مصر فى الكاميرون، حقيقة ماتردد حول وجود طائرات درون للتجسس على تدريب المنتخب الوطني قبيل مواجهته منتخب الكاميرون في المربع الذهبي بكأس الأمم الإفريقية.

وقال "المليجي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" إن طائرات الدرون هدفها ليس مراقبة الفريق المصري ولكن هدفها مراقبة الإعلام الذي كان مسموح له في أول ربع ساعة من التدريبات بالتواجد في الملعب وتصوير اللاعبين وتدريباتهم وعقب هذه المدة خرجت وسائل الإعلام، ثم بعد ذلك ذهبت الدرون، معقبا: “الملعب معمول على أحدث الأنظمة ولو كانوا عايزين يصورا تدريبات المنتخب لن يحتاجوا الدرون.. لكن ما يحدث في إطار الحرب النفسية خاصة بعد شائعة إصابة محمد صلاح بكورونا.. الشائعة طلعت قبل ما يعمل المسحة".

وأضاف سفير مصر فى الكاميرون، أن الروح المعنوية للمنتخب مرتفعة، وأن هناك أداء مميز، معقبا: "سنصل للنهائى بأمر الله"، مشيرًا إلى أنه اتفق مع وزير الداخلية فى الكاميرون على الخطة الأمنية للحفاظ على سلامة الجماهير، ولتأمين خط سير الجمهور من المطار للمباراة، مشيرا إلى أن 800 مشجع مصري سيحضرون للكاميرون من أجل حضور مباراة الغد.