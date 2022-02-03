"القومي لذوي الهمم" يثمن جهود "الأزهر" لإتاحة المصحف الكريم بطريقة برايل

إتاحة المصحف الكريم مكتوبًا بطريقة برايل

وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الهمم، الشكر للأزهر الشريف على إتاحة المصحف الكريم مكتوبًا بطريقة برايل، وقالت: "أرسل رسالة تحية إلى لأزهر الشريف، على إتاحة المصحف مكتوبًا بطريقة برايل، لأن هذا يسهل قراءة وحفظ القرآن الكريم لذوي البصيرة، ومن شأنه أن يحارب الأفكار المتطرفة"

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، أن المجلس يشارك بجناح خاص في معرض الكتاب، لإتاحة وتمكين ذوي الاعاقة في المعرفة، مضيفة أن الجناح يعرض كل البرامج التوعوية والمواد التعليمية والتثقيفية لذوي الاعاقة بطريقة مبسطة جدًا، فيعض الكتيبات تتحدث عن حقوق ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وبعض الكتب تتحدث عن التنمية المستدامة، والتعليم والصحة بطرق مبسطة.

ولفتت إلى أن جناح المجلس يقدم القارئ الصوتي لأصحاب الاعاقات الصوتية، لأي كتاب ورد، مضيفة أن المجلس ينسق مع الجهات المختلفة لتمكين ذوي الاعاقة من المعرفة والتعليم