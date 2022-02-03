طقس الغد.. الأرصاد الجوية: رياح محملة بالرمال وأمطار على أنحاء البلاد

طقس الغد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال اليوم الخميس حيث قالت إن البلاد ستتعرض إلى رمال مثارة نتيجة للرياح الجنوبية الغربية التي سيتعرض لها شمال البلاد نتيجة سيطرة منخفض جوي علي البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة 1004ملي بار وعلي إثره تنخفض الرؤية الأفقية علي الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.



كما تتكاثر السحب علي السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد؛ وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة علي القاهرة وشمال الصعيد اخر اليوم؛ كما تزداد فرص سقوط الأمطار علي القاهرة ومدن القناه صباح الجمعة.



كما تكون درجات الحرارة معتدلة نهارا علي القاهرة ويكون الانخفاض ملموسا مع دخول المساء.