تعرف على حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة

الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث يشهد الطقس اعتبارًا من اليوم الخميس 03 فبراير إلى الجمعة 04 فبراير حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

يصاحب تلك الحالة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد قد تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الخميس 3 فبراير

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 3.5 متر.

الجمعة 4 فبراير

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 65: 75 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 4: 5 أمتار.