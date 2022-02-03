موعد مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد في البريميرليج والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره برينتفورد، في المباراة التي سيحتضنها ملعب سانت ماري، مساء الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد على شبكة قنوات بي إن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

وستنطلق صافرة المباراة يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض فريق مانشستر سيتي اللقاء متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

