منخفض جوي وأمطار رعدية.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال اليوم الخميس موضحة أن البلاد ستتعرض إلى رمال مثارة نتيجة للرياح الجنوبية الغربية التي سيتعرض لها شمال البلاد نتيجة سيطرة منخفض جوي على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة 1004 ملي بار وعلى إثره تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.



وأوضح خبراء الهيئة أن السحب تتكاثر على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد؛ وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد آخر اليوم؛ كما تزداد فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومدن القناه صباح الجمعة.



وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة تكون معتدلة نهارًا على القاهرة ويكون الانخفاض ملموسًا مع دخول المساء.