منخفض جوي وأمطار رعدية.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الخميس

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال اليوم الخميس موضحة أن البلاد ستتعرض إلى رمال مثارة نتيجة للرياح الجنوبية الغربية التي سيتعرض لها شمال البلاد نتيجة سيطرة منخفض جوي على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة 1004 ملي بار وعلى إثره تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة. 
 

وأوضح خبراء الهيئة أن السحب تتكاثر على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد؛ وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد آخر اليوم؛ كما تزداد فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومدن القناه صباح الجمعة. 
 

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة تكون معتدلة نهارًا على القاهرة ويكون الانخفاض ملموسًا مع دخول المساء.

درجات الحرارة حالة الطقس البحر المتوسط أمطار رعدية سقوط الأمطار الهيئة العامة للارصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرص سقوط الامطار العامة للأرصاد الجوية أمطار خفيفة إلى متوسطة

مواد متعلقة

روسيا: خروج طائرة ركاب عن المدرج أثناء هبوطها في مدينة نوريلسك 

موجز البرلمان| تحركات عاجلة بشأن غرق الإسكندرية وتسممات التغذية المدرسية

شاهد.. الأرصاد تزف بشرى سارة لـ المواطنين (فيديو)

سيول ورعد وبرق.. قرارات عاجلة وطوارئ بالمحافظات (تفاصيل)

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر 6.. اعترافات ضمير ميت بالبنط العريض! (قصص واقعية)

الأرصاد تُحذر المواطنين من موجة عدم استقرار مقبلة (فيديو)

تهدم عدد من المنازل بسبب الأمطار في أسوان (صور)

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر 5.. أرجوك خذ ابنتى إلى فراشك ولا تخذلنى! (قصص واقعية)
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ عملية جديدة داخل سوريا

مفاجأة.. 4 صفقات مجانية على رادار ريال مدريد

تشكيل الأهلي المتوقع في كأس العالم للأندية أمام مونتيري المكسيكي

٣٣ مليون جنيه.. تعرف على تفاصيل ازمه ايتن عامر

تردد وشفرة قناة الجزائرية الأولى الناقلة لمباراة مصر والكاميرون اليوم في أمم إفريقيا

سفير مصر في الكاميرون يكشف حقيقة وجود طائرة تجسس على المنتخب الوطني

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

طارق الشناوي يكتب: خارج السينما جوه الدنيا.. ماجد الكدوانى ضحية وليس مذنبًا في "برا المنهج"!