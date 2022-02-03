آمنه نصير عن ضرب الرجل لزوجته: "إنسان عاق"

توك شو
آمنة نصير
آمنة نصير
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قالت الدكتورة آمنه نصير، استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن 
ضرب الزوج للزوجة قتل للمودة والرحمة والعشرة الطيبة، مضيفة أن 
مسألة ضرب الزوج للزوجة فيها إهانة للكرامة وقتل معنى المودة والحب من قبل المرأة للرجل.

 

وأضافت نصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم، أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، مشددة على أن "مجرد قيام الرجل برفع يديه على المرأة وضربها كسر في داخلها معاني كثيرة على رأسها معنى المودة والسكن والإخلاص".


وأشارت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر إلى ان "الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يكرمهم إلا كريم ولا يهينهم إلا لئيم".

 

ووصفت نصير من يقوم بضرب زوجته "بإنسان عاق يكسر كل معاني المودة والرحمة، أما الزوجة التى تقوم بضرب زوجها فهى كارثة كبيرة".

آمنة نصير الدين الإسلامى جامعة الأزهر الدين الاسلام الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة

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