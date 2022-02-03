تصل للحبس 8 سنوات.. 3 معلومات عن مشروع قانون لتجريم المثلية الجنسية

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد نص ديني في القانون المصري يجرم المثلية الجنسية أو الشذوذ موضحًا أن هناك تلاعب بالمسميات في هذا الأمر.

وأوضح خلال حلقة برنامج الترابيزة الذي تقدمه أميرة بدر عبر فضائية الشمس أنه تقدم بمشروع قانون في مجلس الشيوخ لتجريم الشذوذ الجنسي لتصل العقوبات إلى حد السجن لمدة 8 سنوات.

وأكد أن الثقافة الإسلامية لا يمكن أن تتقبل الشذوذ الجنسي، موضحًا أن القانون يتضمن حظر اي أعمال سينمائية أو دراماية تتعاطف مع الشذوذ.

وكشف الهضيبي أبرز ملامح القانون التي جاءت على النحو التالي:

-كل شخصين أو أكثر، سواء ذكور أو إناث، يمارسن العلاقة الجنسية الشاذة فيما بينهما أو فيما بينهم، في أي مكان عام أو خاص يعاقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 6 سنوات، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس 8 سنوات.

-كل شخص يحرض على العلاقات الجنسية الشاذة أيً كانت، سواء بالتحريض أو بالتسهيل للغير أو يعد مكانا لممارستها أو يدعو الغير لها، ولو لم يكن ممارسا لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمسة سنوات، مع غلق المكان، وفي حالة العودة مرة أخرى تكون العقوبة 7 سنوات.

-يحظر بشكل قطعي الدعاية أو الإعلان عن حفلات تجمع الشواذ بأي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان سواء كان مسموعة أو مرئية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وحظر أي أعمال سينمائية أو درامية تروج للشذوذ الجنسي أو تبدي تعاطفا معهم.