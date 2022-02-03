أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 3-2-2022

استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات، اليوم الخميس، على استقرار سط تذبذبات سعرية تتعرض لها على للمستوي العالمي.

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 فبراير 2022:

أسعار الذهب عيار 14 عند 528 جنيها للجرام.

وصل سعر الذهب عيار 18 عند 679 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 792 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 905 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب عند 6336 جنيها،

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير سلبي بشأن الوظائف، وهو ما يدعم الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن بينما يتأجج التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1809.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1830 بتوقيت جرينتش.

صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.46 بالمئة إلى 1809.80 دولار للأوقية.

وأظهر تقرير من مؤسسة (إيه دي بي) أن عدد العاملين بالقطاع الخاص الأمريكي هبط على غير المتوقع في يناير كانون الثاني، وهو ما وضع ضغوطا على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

ومما يعزز جاذبية الذهب أيضا قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال قوات إضافية إلى شرق أوروبا بعد تهديد روسي بغزو أوكرانيا.

وينتظر المستثمرون اجتماعي البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا يوم الخميس بحثا عن إشارات إلى وتيرة تشديد السياسة النقدية في مواجهة زيادة حادة في التضخم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.68 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1036.30 دولار في حين زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2370.50 دولار.