عاجل.. 17 مصابًا في انقلاب "أتوبيس" بالشرقية

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وقع قبل قليل، حادث انقلاب "أتوبيس" 26 راكبًا بطريق مشتول المنير على كوبري الهاويس التابع لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

أسفر الحادث عن إصابة 17 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات الزوامل ومشتول السوق المركزي وبلبيس المركزي.

وتلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ لـ شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب اتوبيس محمل بعدد من العمال طريق مشتول - المنير التابع لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

على الفور، جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب اتوبيس مُحمل بعدد من العمال طريق مشتول - المنير التابع لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، نتيجة اختلال عجلة القيادة ما أسفر عن إصابة 17 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل 8 من المصابين إلى مستشفى مشتول السوق و7 إلى مستشفى الزوامل المركزي، و2 إلى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة مشتول السوق لمباشرة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة مرور السيارات.

مصابين أتوبيس مركز شرطة مدير أمن الشرقية

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