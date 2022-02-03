عاجل.. إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب الأحوال الجوية

محافظات
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم الخميس في تمام الساعة 0405 نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وتراوحت شدة الرياح من 20 إلى 25 عقدة واتجاه الرياح جنوبية، والضغط الجوي 1009 وحالة البحر مضطربة جدًا وارتفاع الأمواج من 2 متر وتم ايقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأكدت الهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس خلال اليوم الخميس موضحة أن البلاد ستتعرض إلى رمال مثارة نتيجة للرياح الجنوبية الغربية التي سيتعرض لها شمال البلاد نتيجة سيطرة منخفض جوي على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة 1004 ملي بار وعلى إثره تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة. 
 

وأوضح خبراء الهيئة أن السحب تتكاثر على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد؛ وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد آخر اليوم؛ كما تزداد فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومدن القناه صباح الجمعة. 

البحر الاحمر جنوب سيناء اليوم الملاحة البحرية الأحوال الجوية محافظة جنوب سيناء موانئ البحر الاحمر هيئة موانئ البحر الأحمر سوء الأحوال الجوية

مواد متعلقة

تداول 183 شاحنة و1168 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

انتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر وعدم تأثرها بسوء الأحوال الجوية

انتظام حركة الملاحة.. تداول 873 طن بضائع و322 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

تداول 1064 طن بضائع عامة و291 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

تداول 305 شاحنات و1143 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

تداول 1143 طن بضائع عامة ومتنوعة و305 شاحنة بمواني البحر الأحمر

تداول 163 شاحنة و817 طن بضائع عامة بموانيء البحر الأحمر

تداول 817 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر
Advertisements

الأكثر قراءة

"بتواجد الثنائي الناري".. كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكاميرون

"انتبه إيتو يرجع إلى الخلف".. تصريحات كيروش تجبر رئيس الاتحاد الكاميروني على الإعتذار

٣٣ مليون جنيه.. تعرف على تفاصيل ازمه ايتن عامر

مفاجأة.. تشافي يطيح بنجم برشلونة خارج اليوروباليج

نجم ريال مدريد على رادار تشيلسي

مفاجأة.. 4 صفقات مجانية على رادار ريال مدريد

موعد انتخابات الزمالك وأبرز المرشحين على كرسي الرئاسة

تشكيل الأهلي المتوقع في كأس العالم للأندية أمام مونتيري المكسيكي