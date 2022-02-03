عاجل.. إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم الخميس في تمام الساعة 0405 نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وتراوحت شدة الرياح من 20 إلى 25 عقدة واتجاه الرياح جنوبية، والضغط الجوي 1009 وحالة البحر مضطربة جدًا وارتفاع الأمواج من 2 متر وتم ايقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.



وأكدت الهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس خلال اليوم الخميس موضحة أن البلاد ستتعرض إلى رمال مثارة نتيجة للرياح الجنوبية الغربية التي سيتعرض لها شمال البلاد نتيجة سيطرة منخفض جوي على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة 1004 ملي بار وعلى إثره تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.



وأوضح خبراء الهيئة أن السحب تتكاثر على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد؛ وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد آخر اليوم؛ كما تزداد فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومدن القناه صباح الجمعة.