أسعار الخضراوات اليوم الخميس 3-2-2022 في سوق العبور

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت، بعد أن سجلت أسعار الطماطم خلال تعاملات الأسبوع في سوق الجملة 1.5 جنيه ويصل للمستهلك بـ 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، وجاءت أسعار الخضراوات كما يلي:

خيار  12 جنيهات
جزر 10 جنيهات
بصل ابيض  5 جنيهات
بصل احمر 6 جنيهات
بذنجان ابيض  9 جنيهات
بذنجان عروس  9 جنيهات
بذنجان رومي  7.5 جنيهات
بطاطس 9 جنيهات
فلفل الوان 10 جنيهات
ليمون بلدي 7.5 جنيهات
كوسة 15 جنيهات
بنجر 5 جنيهات
لفت 3.5 جنيهات
ثوم شبك 10 جنيهات
كرنب بلدى كبير 12 جنيهات
سبانخ 10 جنيهات
ملوخيه 10 جنيهات
قلقاس 7 جنيهات
قرنبيط 15 جنيهات
ك فاصوليا 10 جنيهات
بسله  10 جنيهات
بطاطا سكري 2 جنيهات
كابوتشا 4 جنيهات
مشروم 22 جنيهات
سبانخ 4 جنيهات
تفاح اصفر فاخر 23 جنيهات
تفاح احمر  23 جنيهات
تفاح سكرى 23 جنيهات
موز بلدى 15 جنيهات
افوكادو 60 جنيهات
برتقال بصره 6 جنيهات
برتقال بلدي 6 جنيهات
ك جوافه درجة اولى10 جنيهات
رمان منفلوطي 13 جنيهات
كانتلوب 13 جنيهات
يوسفي عرايشى 6 جنيهات
يوسفي بلدي 5 جنيهات
يوسفي صيني 5 جنيهات
فراولة  11 جنيهات
ك كيوى 40 جنيهات

 

 

 

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