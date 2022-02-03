"الضرائب": 8472 شركة رفعت الوثائق على منظومة الفاتورة الإلكترونية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين الملزمين بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى يتم تطبيقها على مراحل، مطالبًا الشركات الملزمة سرعه الإنضمام إلى المنظومة  فى مرحلتها السادسة وفقًا للقرار رقم ( 619 ) لسنة 2021، وسرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني قبل 15 فبراير الجارى. 

وأشار عبد القادر إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، لافتًا إلى ان المصلحه ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن أكثر من8472 شركة قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، موضحًا أن أكثر من 131مليون  فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن.

 

 

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