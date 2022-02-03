كأس أمم إفريقيا.. موعد مباراة مصر والكاميرون والقنوات الناقلة

يبحث الجماهير عن موعد مباراة مصر والكاميرون المقرر انطلاقها على ملعب باول بيا في ياوندي، لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر والكاميرون، يوم الأحد المقبل المباراة النهائية ضد الفائز من نصف النهائي الأول بين السنغال وبوركينا فاسو، بينما سيلعب الخاسر على المركز الثالث ضد الخاسر من نفس اللقاء يوم الأحد أيضا.



موعد مباراة مصر والكاميرون

تقام مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الخميس الموافق 3 من فبراير 2022، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة،، والحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبي.



القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

من المققر أن تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2021 على شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وتحديدا على باقة ماكس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعن تردد قناة beIN SPORTS MAX 1، إليكم التالي:

القمر: نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: افقي

الترميز: 27500

التصحيح: DVB-S28psk 2/3

التشفير:إيديتو 2