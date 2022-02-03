انهيار عقارين دون إصابات بين المواطنين بالإسكندرية

انهار عقارين بشارع الباب الأخضر السكة الجديدة اليوم الخميس، بمنطقة اللبان وسط محافظة الإسكندرية، دون إصابات بين المواطنين وتم غلق الشارع حتي إنهاء أعمال رفع الأنقاض من الطريق العام.

نقلت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد بإنهيار العقاريين أرقام 44 و48 شارع الباب الأخضر بنطاق قسم شرطة اللبان حي الجمرك والعقاريين بشارع الباب الأخضر بدائرة قسم شرطة اللبان.

وعلي الفور انتقل رئيس حي الجمرك والأجهزة التنفيذية بحي الجمرك إلى محل الواقعة وتبين أن العقارين ارقام 48،44 شارع الباب الأخضر اللبان وبالفحص تبين أن العقاريين صادر لهما قرار هدم ووجه اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك بسرعة رفع مخلفات الانهيار من الطريق العام وإخطار إدارة المباني الآيلة للسقوط بحى الجمرك لفحص العقاريين وحُرر محضر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.